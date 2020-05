Das bekommen Fans zu sehen "The Blacklist": Ungewöhnliches Staffelfinale geplant

Die US-Serie "The Blacklist" mit James Spader (60, "Boston Legal") und Megan Boone (37, "Sex and the City 2") geht in die heiße Phase der aktuellen siebten Staffel. Nun wird bekannt, dass das Finale sehr ungewöhnlich ausfallen soll. Wie unter anderem das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" berichtet, wird die letzte Episode der Staffel am 15. Mai in den USA ausgestrahlt. Die Folge mit dem Titel "The Kazanjian Brothers" konnte allerdings nicht vollständig gedreht werden.