Auch in den Mediatheken, in denen "Servus Baby" bereits seit 27. August 2018 online verfügbar ist, weise die Serie starke Abrufdaten aus: "Über die BR Mediathek stehen 312.000 VideoViews zu Buche, hinzu kommen noch einmal 350.000 VideoViews in der ARD Mediathek, so dass zusammen über 660.000 VideoViews on demand erzielt wurden." In den Mediatheken sei "Servus Baby" noch bis Februar 2019 abrufbar.