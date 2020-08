"Das Baby wächst... und senkt sich!" Der Countdown läuft: Hilaria Baldwin zeigt ihren großen Babybauch

Yogaexpertin Hilaria Baldwin (36) und ihr Ehemann, Hollywood-Star Alec Baldwin (62), erwarten in diesen Tagen die Geburt ihres fünften Kindes. Wie es um die Schwangerschaft steht - und über den Alltag der Großfamilie im Lockdown -, darüber hält sie ihre Follower via Instagram auf dem Laufenden. "Das Baby wächst... und senkt sich!", kommentiert sie in ihrem neuesten Post ein Spiegel-Selfie. Zu sehen ist ihr seitlich gedrehter Körper mit großem Babybauch in schwarzer Unterwäsche.