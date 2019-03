Das Baby kam im November "Ein unvergleichliches Gefühl": Sasha über die Geburt seines Sohnes

Sänger Sasha (47, "If You Believe") und seine Frau Julia (39) sind seit November Eltern eines kleinen Jungen. Wie sie die Geburt erlebt haben, erzählen sie im Doppelinterview mit dem Magazin "Gala". "Ich war bei der Entbindung in der Klinik dabei und habe ihn vor Julia gesehen. Es war der schönste Moment meines Lebens", schwärmt der 47-Jährige. "Ich habe total geheult", erinnert sie sich, "du hast auch geheult, Sasha". Das gibt er lachend zu: "Natürlich hatte ich Tränen in den Augen. Es war eine Mischung aus Rührung, Erstaunen und Erleichterung. Ein unvergleichliches Gefühl, das ich so noch nie hatte", sagt der Musiker.