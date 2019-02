Das Angebot ist schon da Bekommt Ariane Grande die Tattoo-Entfernung jetzt bezahlt?

Endlich mal eine Nachricht, die Ariana Grande (25, "thank you, next") wirklich helfen könnte. Zusätzlich zu den ganzen Spott-Nachrichten bezüglich ihrer Tattoo-Fails flatterte nämlich angeblich ein Angebot eines Tattooentfernungs-Studios ein. Das berichtet zumindest das Klatschportal "TMZ". Demnach würde das Unternehmen der Sängerin gerne helfen und ihr sogar noch 1,5 Millionen US-Dollar zahlen.