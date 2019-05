"Wir sind einfach überglücklich", sagte der 22-Jährige, ohne sich in den Vordergrund zu stellen: "Wir haben den Spieß nach Führung und Rückstand nochmal umgedreht." Für den Siegtorschützen sei es "ein sehr schöner Tag", an dem er "erleichtert und einfach nur froh" sei. Es wirkt, als wäre es für Owusu so etwas wie ein Happy End, denn: Ähnliches dürfte der Leih-Angreifer von Zweitligist Arminia Bielefeld kürzlich in privater Hinsicht gedacht haben. Wie Bierofka Anfang Mai erklärte, litt sein Angreifer zuvor unter der Krankheit seiner Mutter: "Dass sowas in die Leistung mit hineinspielen kann, muss man auch mal verstehen: Der Junge ist 22."