EHC München: Spitzenreiter mit acht Punkten Vorsprung

Und Boyle konnte sein Jubiläum am Wochenende mit zwei Siegen zelebrieren, denn auch im Spitzenspiel am Sonntag gegen den Überraschungsfünften Fischtown Pinguins Bremerhaven gab es einen 2:1-Sieg – einen hart erarbeiteten freilich. Gerade im letzten Drittel mussten die Red Bulls gehörig um die drei Punkte zittern. "Im letzten Drittel waren wir nicht mehr so konsequent und mussten uns bei unserem Torhüter Daniel Fießinger bedanken", sagte Nationalstürmer Frank Mauer. Der junge Keeper (23) aus Marktoberdorf, der Danny aus den Birken vertritt, feierte bereits seinen elften Sieg in Folge – bemerkenswert! Auch wenn ihm der eine oder andere Patzer passiert, ist Fießinger ein starker Rückhalt für die Red Bulls, die am Sonntag durch Treffer von Mark Voakes (14. Minute) und Trevor Parkes (25.) siegten. Im letzten Drittel vereitelte Fießinger unter anderem gegen Stanislav Dietz (42.) den Ausgleich mit einer starken Parade mit dem Schoner.