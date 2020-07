Darum zog es ihn nach Hamburg Raúl Richter geht künftig für "Notruf Hafenkante" auf Streife

Forsch und tatkräftig

Zu seiner Rolle Nick Brandt ist bekannt, dass sie "wegen interner Differenzen nicht ganz freiwillig" nach Hamburg versetzt wurde. Statt sich gemütlich in seinem neuen Revier einleben zu können, steht in "Kleine Hafenrundfahrt" umgehend der erste Fall für den forschen Beamten an: Ein bis auf die Unterwäsche entkleideter und stark alkoholisierter Schüler kommt um ein Haar bei einem Unfall in einer Industriebrache ums Leben.