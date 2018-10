Darum kamen sie sich näher Kaley Cuoco: Das ist ihr ungewöhnliches Ehegeheimnis

Ende Juni 2018 gaben sich "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco (32) und ihr Freund Karl Cook (27) das Jawort. Im Interview mit der US-Zeitschrift "Women's Health" verriet die Schauspielerin nun, warum es zwischen ihr und dem Profi-Reiter von Anfang an so gut funktionierte. "Wir sind uns nähergekommen, weil wir die gleichen Ansichten über das Leben, Unsicherheiten und Dating haben", erzählt Cuoco. "Er kommt aus einer sehr gut situierten Familie. Also sind da all diese vorgefassten Meinungen darüber, dass er verwöhnt ist und so weiter. Aber er ist genau das Gegenteil."