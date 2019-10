Darum ist ihr Kinderernährung wichtig Caroline Link über dramatische Momente mit ihrem Kind

Medienkonsum - ein anderes großes Thema

Geht es um Bewegung bei Kindern, ist man heutzutage schnell auch bei einem anderen großen Thema, dem Medienkonsum. Das kennt Teenie-Mama Link selbstverständlich auch: "Unser großes Thema zu Hause ist natürlich der Medienkonsum. Fernsehen ist ja gar kein Thema mehr bei den Teenagern, dafür umso mehr das Internet, Streamingplattformen, Social Media", sagt sie und erklärt, was sie daran bedenklich findet:

"Mir geht es bei meiner Kritik an Instagram und Snapchat gar nicht nur um das faule Rumsitzen auf der Couch und die mangelnde Bewegung, vielmehr beunruhigt mich, was Social Media mit den Seelen der Teenies macht. Wer sich pausenlos mit anderen vergleicht und von anderen ständig bewertet wird, der wird ja zwangsläufig unsicher. Ich finde den Stress, sich cool darzustellen, sehr anstrengend für die Kids."

Und was können Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel etc. dagegen machen? "Ich denke, man muss viel mit seinen Kindern reden, um ihnen immer wieder klar zu machen, dass die anderen auch nur mit Wasser kochen und dass das Leben auf Instagram vielleicht spannender aussieht als es in Wirklichkeit ist", lautet der Rat der Regisseurin. Ihr nächster Film, die Judith-Kerr-Roman-Verfilmung "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" startet übrigens am 25. Dezember in den Kinos.