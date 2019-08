DariaDaria im Interview Madeleine Alizadeh: Diese Bücher haben ihr Leben verändert

Nachhaltigkeit, Achtsamkeit und Selbstliebe: Diese drei Themen stehen bei Madeleine Alizadeh (30) alias DariaDaria im Fokus. Nun veröffentlicht die Influencerin aus Wien ihr erstes Buch namens "Starkes weiches Herz. Wie Mut und Liebe unsere Welt verändern können" (erscheint am 30. August im Ullstein Verlag, 224 Seiten, 18 Euro). Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät die 30-Jährige, welche Bücher ihr Leben beeinflusst haben, was ihr dabei hilft abzuschalten und warum Schreiben wie Therapie ist.