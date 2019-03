Der eine will ein Zuhause für seinen Sohn, der andere ist dort seit mehr als 40 Jahren verwurzelt und weiß nicht, wie er angesichts horrender Mieten mit fast 90 Jahren etwas Neues finden soll. Die Wohnung gehört der Mutter des 36-Jährigen, die dem Mieter vor gut einem Jahr wegen Eigenbedarfs kündigte. Seitdem steht das Leben des 89-Jährigen Kopf, seine Wohnungssuche blieb erfolglos. "Die meisten haben sich nicht gemeldet", sagte der gepflegte alte Herr am Montag, als die Räumungsklage gegen ihn verhandelt wurde. Wie es weitergeht, will das Gericht am 5. April bekanntgeben. Möglicherweise wird dann auch ein Urteil verkündet.