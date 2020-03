Darauf sollte man achten Mit diesen sieben Tipps machen Nutzer ihr Smartphone sicherer

Der Branchenverband Bitkom empfiehlt zudem in regelmäßigen Abständen Sicherungskopien, sogenannte Backups, des Smartphones durchzuführen, sodass wichtige persönliche Daten selbst im Falle eines Diebstahls nicht abhandenkommen. Gleichzeitig bietet es sich an, in den Optionen oder über eine zusätzliche Anti-Diebstahl-Software, Funktionen wie die Ortung des Geräts im Falle eines Verlustes zu aktivieren. Manche Apps ermöglichen es beispielsweise sogar Fotos eines Diebes an den rechtmäßigen Eigentümer eines Smartphones zu übermitteln.