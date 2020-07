Darauf können sich Spieler freuen Preis, Release, Games? Das ist bisher über die PlayStation 5 bekannt

Den neuen Controller der PlayStation 5 hat Sony bereits vor einiger Zeit vorgestellt. Der sogenannte DualSense-Wireless-Controller bietet ein neues, schwarz-weiß-blaues Design passend zur Konsole und einige Neuerungen, besinnt sich laut dem Unternehmen aber auch auf alte Tugenden. Neben neuem haptischen Feedback gibt es nun auch adaptive Trigger, die das Geschehen auf dem Bildschirm noch besser übermitteln sollen. Außerdem praktisch: Dank eingebauter Mikrofone können Gamer sich sogar ohne Headset mit Freunden verständigen.

Wann erscheint die PS5?

Die PlayStation 5 wird nach Aussage von Sony zum Ende des laufenden Jahres hin erscheinen. Spieler können sich also recht sicher sein, dass die neue Konsole spätestens pünktlich zum Weihnachtsgeschäft in den Läden stehen wird - vermutlich mehrere Wochen vor Heiligabend. Wegen des Coronavirus soll es übrigens nicht zu Verschiebungen oder möglichen Engpässen kommen. Im Gespräch mit "Radio 1 Newsbeat" erklärte Ryan Ende Mai, dass die Krise "offensichtlich eine Komplexität mit sich bringt, mit der jeder Betrieb nichts zu tun haben möchte." Sony habe aber keine Bedenken in Sachen Zulieferkette. Man werde die Konsole in diesem Jahr in jedem Fall international veröffentlichen.

Auch den Preis soll das Coronavirus demnach nicht beeinflussen. Von welchem Betrag genau die Rede ist, wollte Sony bisher allerdings nicht kommunizieren. Fans und Medien spekulieren, dass die PS5 mit Laufwerk voraussichtlich 499 oder 599 Euro kosten könnte. Ein angeblicher Leak von Mitte Juni scheint dies zu bestätigen. Amazon Frankreich hatte die PS5 angeblich kurzzeitig für 499 Euro gelistet - mit einem Veröffentlichungsdatum am 20. November 2020. Wie bei allen Leaks sind diese Angaben allerdings mit Vorsicht zu genießen. Es ist anzunehmen, dass die digitale Variante etwas günstiger als die Fassung mit Laufwerk sein wird. Glaubt man der Gerüchteküche, werden die Preise noch im Juli enthüllt.

Superhelden und qualmende Reifen

All die Hardware-Power der neuen Generation bringt nichts ohne die passenden Spiele. Deshalb hat Sony auch bereits eine ganze Reihe an Games gezeigt, die für die PS5 erscheinen werden. Zu den Highlights zählen hier sicherlich exklusive Titel wie die Endzeit-Fortsetzung "Horizon Forbidden West", eine komplett überarbeitete Neuauflage des gefeierten Action-Rollenspiels "Demon's Souls", das Superhelden-Abenteuer "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" sowie der PS-Renner "Gran Turismo 7".

Ebenfalls vielversprechend sind die Rückkehr von Agent 47 in "Hitman 3", das paranormale Geheimins hinter "GhostWire: Tokyo" und "Resident Evil Village", der gruselige neue Teil der altbekannten Horror-Reihe. Fans dürften sich zudem darüber freuen, dass das erstmals 2013 erschienene "Grand Theft Auto V" in überarbeiteter Fassung auch auf die PS5 kommen wird.