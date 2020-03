Darauf erst mal ein Tänzchen Nach Corona-Quarantäne: Tom Hanks und Rita Wilson sind wieder zuhause

Nach der bestätigten Infektion mit dem Virus mussten die Schauspieler erst in Quarantäne in einem australischen Krankenhaus und anschließend in ihrem Haus in Selbstisolierung ausharren. Dabei meldeten sich Hanks und Wilson regelmäßig mit Updates über ihren Gesundheitszustand. Tom Hanks war in Australien, um mit Regisseur Baz Luhrmann (57) an dessen neuem Elvis-Presley-Biopic zu arbeiten. Der Dreh wurde wegen der Corona-Krise unterbrochen.