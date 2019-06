Langes Warten auf überteuertes Bier

Das war das einzige Problem des Konzerts: Die Organisation ließ schwer zu wünschen übrig. Träge Aushilfskräfte ließen sich beim Einschenken des überteuerten Bieres in die Plastikbecher elend lange Zeit, so dass viele keine Lust hatten, sich eine halbe Ewigkeit für eine Halbe in die Schlange der Getränkestände oder der viel zu wenigen Toiletten zu stellen.