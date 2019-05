Polizei-Alarm am Dienstagmorgen in München: Wegen einer Drohung haben die Einsatzkräfte das Dante- und Klenze-Gymnasium geräumt. In einer Schule in Lohhof gab es zudem eine Bombendrohung. Mittlerweile sind alle Einsätze beendet, die Polizei gab Entwarnung.