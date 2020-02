Danny DeVito, Mark Hamill und mehr Große Trauer um Kirk Douglas: "Eine Säule Hollywoods ist gefallen"

Auch Schauspielerin Mitzi Gaynor (88, "Südpazifik") gratuliert Douglas zu seinem "unglaublichen Leben" und bedankt sich für sein Talent. "Die Filme, die wir zusammen gemacht haben, werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen belegen." Und William Shatner (88, "Raumschiff Enterprise") fasst mit einem traurigen Emoticon zusammen: "Was für eine unglaubliche Ikone er in dieser Branche war."