Erik ten Hag: "Unter Guardiola hat Bayern dominant gespielt"

Bereits zwischen 2013 und 2015 stand der 49-Jährige bei den Bayern in der Verantwortung, damals allerdings für das Reserveteam. "Für mich ging es darum, in einen Verein wie Bayern zu kommen. Pep Guardiola war da und, für mich noch wichtiger, Matthias Sammer mit seiner strategischen Arbeitsweise und der Mentalität, die er in einen Verein bringt. Unter Guardiola hat Bayern dominant gespielt, jeder auf dem Platz wusste , was er zu tun hat, die konnten sich blind den Ball zuspielen", erklärt ten Hag die Beweggründe für seinen Wechsel in die Regionalliga Bayern, obwohl er zuvor bereits bei den Go Ahead Eagles in der zweiten niederländischen Liga auf Profiniveau gearbeitet hatte.