Dankeschön für die Glückwünsche Michael Schumacher: Seltenes Familienfoto auf Instagram

Auf dem Bild steht Sohn Mick in der Mitte und hat die Arme und seine Schwester und seine Mutter gelegt, die jeweils links und rechts von ihm positioniert sind. Alle drei lächeln in die Kamera. Zu dem Instagram-Foto schreiben sie: "Wir wollen euch mit diesem Foto von ganzem Herzen danken für all die lieben Wünsche und herzlichen Grüsse während der vergangenen vier ereignisreichen Wochen, die uns allen Kraft und positive Energie schenken!"