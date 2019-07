"Danke Universum" Emmy-Nominierungen 2019: So reagieren Gwendoline Christie und Co.

Schauspielerin Joey King (19) ist für ihre Performance in "The Act" als "Beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie oder einem Fernsehfilm" nominiert - ebenso wie Co-Star Patricia Arquette (51). Für King ist es im Gegensatz zu Arquette die erste Emmy-Nominierung. Auf ihrem Twitter-Account veröffentlichte King ein Video ihrer Reaktion: Sie brach umgehend in Tränen aus. Kurz darauf folgte ein Videochat mit ihrer Mutter und Arquette. "Ich kann nicht glauben, dass das passiert", so King. Sie stehe unter Schock.