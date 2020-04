"Danke für alles" Mike Singer: Merkwürdiger Abschied auf Instagram

Fans mutmaßen bereits, dass der vermeintliche Abschied in Zusammenhang mit dem heutigen (28. April) Finale von "The Masked Singer" stehen könnte. In den letzten Wochen wurde mehrfach spekuliert, dass sich Mike Singer unter dem Kostüm des Wuschels in der ProSieben-Show verbergen könnte. Neben Singer steht auch dessen Kollege Wincent Weiss (27, "Irgendwie anders") als Wuschel hoch im Kurs. Oder ist es doch jemand ganz anderes?