"Danke an die Helfer" Tom Hanks bedankt sich aus der Corona-Quarantäne

Quarantäne in Australien

Es scheint Hanks und seiner Ehefrau, der Schauspielerin Rita Wilson (63), also auch weiterhin den Umständen entsprechend gut zu gehen. Die beiden hatten in der vergangenen Woche öffentlich gemacht, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben und sich in Quarantäne befinden. Hanks erklärte, dass das Paar sich gerade in Australien befinde.