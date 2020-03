Matthäus: FC Bayern hat Manuel Neuer vorbildlich unterstützt

Auf einen Vertrag zu pochen, "den er in dieser Länge und vor allem in seinem Alter so gut wie nirgendwo mehr angeboten bekommt, wäre frech", meint der frühere Münchner. Die Bayern hätten einem Spieler noch nie "mehr Wertschätzung entgegengebracht" als Neuer, betont Matthäus.