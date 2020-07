Dankbar für seine Gesundheit So wird Tom Hanks "nicht zu arrogant"

Dass es sich bei Tom Hanks (64) um einen verhältnismäßig unprätentiösen Hollywood-Star handelt, ist seinen Fans längst bekannt. In einem Interview mit der "Bild am Sonntag" verrät der zweifache Oscar-Preisträger auch, warum das so ist: "Meine Familie passt auf, dass ich nicht zu arrogant werde." Das treffe vor allem auf seine Enkelinnen Olivia (geb. 2011) und Charlotte (geb. 2013) zu, die sich nicht dafür interessierten, dass Hanks "ein paar Oscars auf dem Kaminsims" stehen habe. Ihr Großvater sei vielmehr "vor allem dann ein guter Typ, wenn er ein Eis spendiert", scherzte Hanks. Dazu passt auch, dass der Schauspieler zu seinem 64. Geburtstag lediglich ein Video gepostet hat, das ihn bei einem genüsslichen Sprung in den Pool zeigte.