Dankbar für schnelle Hilfe Jason Biggs' Ehefrau teilt Schreckensgeschichte über ihren Sohn

Schockmoment für das Schauspiel-Paar Jason Biggs (40) und Jenny Mollen (39, "Return of the Living Dead V"): Am Samstagabend ließ Mollen versehentlich ihren Sohn fallen - dabei brach er sich den Schädel und musste auf der Intensivstation. Dies berichtete sie in einem emotionalen Instagram-Post. "Meine Gedanken gehen an alle Eltern, die sich je in solch einer Situation befunden haben oder noch befinden werden. Ihr seid nicht alleine", schrieb sie unter das Foto, das sie mit ihrem Sohn Sid (5) auf dem Schoß zeigt.