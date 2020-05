Dank Udo Lindenberg Carsten Spengemann hat eine neue Freundin

TV-Star Carsten Spengemann (47, "Die Pille für den Mann") ist wieder in festen Händen. Dies gab er in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung bekannt. Das Kuriose: Seine Sophia (31) lernte er nach einem gemeinsamen Abend mit Udo Lindenberg kennen. Er habe sich mit Udo lange nach einem Event in Hamburg unterhalten, bevor er den Sänger am Atlantic-Hotel rausgelassen habe und noch bei einer Tankstelle Schokolade kaufen wollte. Dort traf er auf seine neue Liebe aus Leipzig.