Obermenzing - Die Münchner Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag einen jungen Mann gefasst, der Hakenkreuze geschmiert hatte. Gegen 1.10 Uhr beobachtete eine Frau den 20-Jährigen als er in der Karwinskistraße in Obermenzing mehrere Hakenkreuze an die Tür eines Gebäudes schmierte. Außerdem sprühte er NS-Sprüche auf die Straße. Die Zeugin rief sofort die Polizei.