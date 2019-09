Am Donnerstag tauchte die Frau (49) in einer Apotheke in Schwabing auf. Als die Apothekerin die Polizei rief, flüchtete die Rezeptfälscherin. Doch die Apothekerin folgte ihr und gab der Polizei den Standort durch. Inzwischen ist Haftbefehl gegen die 49-Jährige ergangen.