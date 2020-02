Dank auf Instagram Barbara Meier von Baby-Glückwünschen beflügelt

Barbara Meier (33) und ihr Ehemann, der österreichische Unternehmer Klemens Hallmann (geb. 1976), erwarten im Sommer 2020 Nachwuchs. Das Baby-Posting am Valentinstag haben neben zahlreichen Fans auch jede Menge Promi-Kollegen kommentiert. In ihrer Story hat sich die werdende Mutter für all die "wundervollen, lieben, tollen, bezaubernden Kommentare" bedankt. Es sei "so schön zu sehen, wie viele Menschen sich mit uns freuen", schwärmt Meier.