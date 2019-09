Dank an seine Eltern Michelle Hunziker: Liebeserklärung an den Freund ihrer Tochter

Michelle mag Goffredo schon länger

Diese Schwärmerei ist übrigens nicht neu. Schon im Interview mit spot on news im Jahr 2017 wusste sie nur Gutes zu berichten: "Er ist total verliebt in sie und sie total verliebt in ihn", sagte Michelle Hunziker damals. "Es war wirklich wichtig für Aurora, dass sie jemanden findet, der sie liebt." Mit ihrem Schwiegersohn in spe verstehe sie sich super.