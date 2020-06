Dank an ihren Noch-Ehemann Kelly Clarkson gewinnt Daytime Emmy im ersten Anlauf

In den USA wurden die Daytime Emmy Awards vergeben. Die Preisverleihung kürt die besten TV-Unterhaltungsshows, die tagsüber ausgestrahlt werden. Unter den Gewinnern ist auch Kelly Clarkson (38, "Because of You"). Die Sängerin nahm den Preis als herausragende Moderatorin für die erste Staffel ihrer "The Kelly Clarkson Show" zum Anlass, sich bei ihrem Noch-Ehemann und "besten Freund" Brandon Blackstock (43) zu bedanken: "Danke, dass du an mich geglaubt und mich davon überzeugt hast, die 'Kelly Clarkson Show' zu machen", schreibt sie auf Twitter.