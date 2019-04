Daniel Morgenroth im Interview "Das Traumschiff": Florian Silbereisen nicht allein auf der Brücke

Seit einigen Tagen ist Florian Silbereisen (37) in seiner neuen Rolle als Kapitän der ZDF-Reihe das "Traumschiff" vor Costa Rica bei den Dreharbeiten im Einsatz. An Weihnachten soll dann die erste Folge mit ihm ausgestrahlt werden. Doch sein Interims-Vorgängerkapitän Daniel Morgenroth (55), der nach dem plötzlichen Aus von Sascha Hehn (64) bei der kommenden Ausstrahlung am Ostersonntag um 20:15 Uhr das Kommando haben wird, wird für ordentlich Konkurrenz sorgen. "Es wird künftig zwei Leute auf der Brücke geben", sagt er im Interview mit der "Bild"-Zeitung.