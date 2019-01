Daniel Hartwich findet er gut Jürgen von der Lippe: Breitseite gegen TV-Macher

Der Moderator, Autor und Entertainer Jürgen von der Lippe (70, "Nudel im Wind") zählt zweifelsohne zu den Ikonen seines Faches. Dennoch sieht man ihn seit längerem nicht mehr in eigenen TV-Shows. Warum das so ist, verriet er nun in einem Interview mit der "Bild am Sonntag" und verpasste es dabei nicht, die TV-Macher von heute scharf zu kritisieren. Er empfinde es als befreiend, keine großen Fernsehshows mehr zu moderieren: "Ich ertrage diese Mechanismen nicht mehr." Er selbst habe noch die goldenen Zeiten erlebt.