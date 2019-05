"James Bond"-Darsteller Daniel Craig (51, "Kings") hat sich bei den Dreharbeiten für den neuen 007-Film auf Jamaika offenbar am Knöchel verletzt und muss die Dreharbeiten vorerst ruhen lassen. Wie die britische Tageszeitung "The Sun" berichtet, sei der Brite ausgerutscht, als er in seinem Anzug eine Szene gedreht habe, in der er schnell rennen musste. Die Dreharbeiten seien daraufhin sofort unterbrochen worden, während der Schauspieler für weitere Untersuchungen in die Vereinigten Staaten geflogen sei.