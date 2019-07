Daglfing - Am Freitagmorgen ist es in München-Daglfing zu einer brenzligen Situation bei der Bahn gekommen. Nach Angaben der Bundespolizei musste ein Güterzug wegen einer betrunkenen 29-Jährigen, die an einem Bahnübergang in Daglfing zwischen den Gleisen saß, eine Schnellbremsung einleiten.