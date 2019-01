Dan Lucas gewinnt "The Voice Senior": Unwürdiges Finale einer großartigen Show

Mittlerweile äußerte sich auch Sat.1 selbst zu den Vorwürfen. In zwei Tweets auf dem offiziellen Twitter-Kanal schrieben die Verantwortlichen, dass man aus "produktionstechnischen Gründen" das Finale schon im Dezember aufgezeichnet hätte. Man wollte aber live abstimmen lassen und habe deswegen diesen Weg gewählt. Man nehme aber die Kritik zu Herzen und würde - bei einer möglichen weiteren Staffel - diese auch berücksichtigen.

Zuvor bekamen die TV-Zuschauer allerdings eine tolle Show zu sehen. Im starken Finale überzeugte letztlich der Ex-Sänger der DDR-Band Karussell am meisten. Dan Lucas, der 1985 nach einem Konzert in Westdeutschland blieb, performte als letzten Beitrag eine Rock-Version des Beatle-Klassikers "Help" und riss alle mit sich. Dass der Sieg der ersten Staffel "The Voice Senior" nur an Dan Lucas gehen konnte, war bereits zu diesem Zeitpunkt klar.