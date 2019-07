Damals ein großes TV-Ereignis 50 Jahre Mondlandung: So wird das Jubiläum im TV gefeiert

Wilde Verschwörungstheorien

Wie um so manches weltbewegende Ereignis ranken sich auch um die Mondlandung Gerüchte und Verschwörungstheorien. Wer sich dafür interessiert, sollte bereits am morgigen Dienstag (16. Juli) um 21:05 Uhr bei "Kubrick, Nixon und der Mann im Mond" (ARD-alpha) einschalten. Im Anschluss an den Film gibt es ab 22 Uhr noch die Talk-Sendung zum Thema "Wissenschaft contra Verschwörungstheorie".

Wem gehört der Mond?

Der deutsch-französische Kultursender Arte widmet dem einschneidenden Raumfahrtereignis ebenfalls einige Sendeplätze. Unter anderem ist von Dienstag (16. Juli) bis Donnerstag jeweils um 20:15 Uhr die dreiteilige Dokumentarserie "Die Eroberung des Mondes" zu sehen. Im Anschluss an den letzten Teil läuft ab 21:55 Uhr noch die Doku "Wem gehört der Mond?". Am Samstag wird die dreiteilige Doku ab 10:35 Uhr am Stück gezeigt.

Spielfilme

Am Freitag (19. Juli) läuft ab 00.40 Uhr der Spielfilm "Moon - Die dunkle Seite des Mondes" (2008) im BR Fernsehen. Sam Bell (Sam Rockwell) ist der einzige Bewohner einer Mondbasis, die im Auftrag eines Energiekonzerns für den Abbau von Helium-3 errichtet wurde. Als Sam nach einem schweren Arbeitsunfall auf der Krankenstation erwacht, hat ein Doppelgänger seinen Posten eingenommen...

Vom großen Raumfahrterfolg zur großen Raumfahrtkatastrophe: 3sat zeigt am Samstag (20. Juli) ab 23:10 Uhr das Drama "Challenger - Ein Mann kämpft für die Wahrheit" (2013).

"Apollo 11" im Kino

Und wer sich die Mondlandung lieber auf einer Großbildleinwand ansehen will, der kann das ebenfalls machen. Denn seit 7. Juli läuft "Apollo 11" in den deutschen Kinos. Todd Douglas Millers Doku lässt die legendäre Weltraummission wieder lebendig werden...