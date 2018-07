Dahinter stecken Datensammler Vorsicht bei WhatsApp: Jägermeister-Gewinnspiel ist nicht echt!

Wer seine Daten hier preisgibt, erhält allerdings keinen kleinen Kühlschrank. Stattdessen würden die Informationen entweder weiterverkauft oder für Werbeanrufe und -Mails verwendet werden. Auch Gutscheine oder Gewinnspiele für andere Firmen wurden in der Vergangenheit schon als Köder benutzt. So kursierten in den vergangenen Monaten unter anderem ähnliche Nachrichten, die eine Haribo-Box oder kostenlose Schuhe von Adidas versprachen. Da gibt es nur eins: User sollten ihre Daten auf keinen Fall herausrücken und wenn möglich gar nicht erst auf den entsprechenden Link klicken.