Reisbach - Der Vater des Kleinkinds kann den Mann überwältigen: Ein 19-jähriger Mann hat sich am frühen Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr über den Balkon Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Reisbach im Landkreis Dingolfing-Landau verschafft, im Kinderzimmer der Wohnung ein schlafendes Kleinkind entkleidet und anschließend "vor dem Mädchen sexuelle Handlungen" an sich vorgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte.