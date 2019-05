Daenerys wollte keinen Latte Das sagt HBO zur "Game of Thrones"-Kaffeepanne

Auf diese Panne hätten die Macher von "Game of Thrones" sicher gerne verzichtet. In der jüngsten Folge "The Last of the Starks" hatte sich doch tatsächlich ein Requisit eingeschlichen, das nicht ganz in die Zeit der Sieben Königslande passte. Aufmerksame Fans erspähten in einer Szene mit Jon Schnee (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) und ihren Gefolgsleuten einen Papp-Kaffeebecher, der große Ähnlichkeit mit jenen von Starbucks aufwies. "Ein Fehler", gibt HBO jetzt zu - und nimmt das Ganze mit Humor.