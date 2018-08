Fortuna Köln feierte durch ein 2:1 (1:0) beim Halleschen FC den ersten Saisonsieg. Zweitligaabsteiger Eintracht Braunschweig hatte am Freitag 0:2 bei Hansa Rostock verloren und wartet nach dem Unentschieden zum Auftakt gegen Karlsruhe weiter auf den ersten Erfolg. Energie Cottbus kann derweil mit einem Sieg am Sonntag beim SV Wehen Wiesbaden an die Tabellenspitze springen. Im zweiten Sonntagsspiel erwartet der SV Meppen den VfL Osnabrück.