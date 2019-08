Da waren es nur noch... "Die Bachelorette 2019": Gerda will ihn im Finale - und Tim zögert

Im Finale sind (eigentlich)...

Zurück in Deutschland muss Gerda in der vorletzten Nacht der Rosen ihre zwei Finalisten küren. Die Entscheidung fiel der "Bachelorette", ihrer Gefühle sicher, am Ende nicht schwer. Keno darf sich als Erster freuen, der Gerdas Erwartungen beim Dreamdate "mehr als übertroffen hat". Ebenfalls bei einem Zusammentreffen mit Gerdas Mutter beweisen "darf" sich Tim. Marco bleibt mit langem Gesicht zurück. Doch dann zögert Tim bei der Vergabe seiner Rose. Bei einem Gespräch unter vier Augen erklärt Tim: "Da war eine Distanz beim Dreamdate, die da nicht sein sollte." Er habe das Gefühl, Gerdas Herz nicht erobern zu können. "Ich will das nicht wegschmeißen. Da ist was zwischen uns", gibt sich Gerda kämpferisch. Wird Tim am Ende bleiben? Fest steht: In der kommenden Woche wird Gerda ihre letzte Rose vergeben. Spätestens da sollten sich alle Beteiligte ihrer Gefühle klar sein.