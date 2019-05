"Die Samba ist der erste Tanz, wo ich so ein bisschen weiche Knie bekomme", gestand Moderatorin Nazan Eckes (43) in einem Einspieler vor ihrem Auftritt. Sie und ihr Tanzpartner Christian Polanc (41) mussten sich nach ihrer Darbietung zu Sertab Ereners (54) "Every Way That I Can" jedoch keinerlei Sorgen machen - auch wenn "Let's Dance"-Moderator Daniel Hartwich (40) mehr von dem Tanz schwärmte als die Juroren. González fand die Show "wirklich mega sexy" und so kamen schließlich gute 23 von 30 mögliche Punkte zusammen.