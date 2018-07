Da wäre noch das oberste Gericht Kim Dotcom soll an die USA ausgeliefert werden, aber...

Seit mehreren Jahren tobt ein Rechtsstreit um die Auslieferung des in Kiel geborenen und in Neuseeland lebenden Internetunternehmers Kim Dotcom (44, "Good Life") an die USA - und es ist kein Ende in Sicht. Ein Gericht in Wellington hat den Berufungsantrag zu einer Auslieferung des Megaupload-Gründers zurückgewiesen, doch es gibt eine weitere Instanz.