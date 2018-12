München - Na sowas, wochenlang hat man nichts vom ausgebüchsten Pelikan gesehen, und dann steht er plötzlich wieder da: auf dem kleinen Steg zwischen Isarkanal und Hinterbrühler See im Münchner Süden. Der männliche Vogel war Mitte September aus dem Raritätenzoo Ebbs in Österreich ausgebüchst und hatte sich bis nach München durchgeschlagen. Die Berufsfeuerwehr hatte versucht, ihn einzufangen, aber "Isarbelle", wie der Pelikan auch genannt wird, war zu schlau und entwischte. Die Wochen danach habe es keinen weiteren Einfangversuch gegeben, sagte die Berufsfeuerwehr auf AZ-Nachfrage. Später sah man Isarbelle am Flughafen, sogar in Landshut und im November wieder in Freising.