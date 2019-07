Der Akrobat, der fälschlicherweise oft als Tänzer bezeichnet wurde, beschreibt dieses Gefühl in seinem ersten Interview im "ZEITmagazin" so: "Es ist schwer zu greifen: Man findet auf einmal in den Medien statt, ohne wirklich etwas dafür geleistet zu haben. Es ist ein Gefühl von Ohnmacht. Wenn vorher Medien über mich berichtet haben, war das als Profisportler oder als Entertainer. Jetzt habe ich mich in eine wunderschöne, sehr erfolgreiche Frau verliebt und sie sich in mich. Das ist keine Leistung. Eigentlich geht’s mir fantastisch, ich bin sehr verliebt – andererseits muss ich lernen, mit dieser Art von Öffentlichkeit umzugehen."