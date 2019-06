Ihr Besitz ist nur dann erlaubt, wenn sie gerade aus einer Notlage gerettet wurden. Wildfänge werden in Deutschland nicht geduldet. Denn sie gehören weder in einen Zug noch in ein Haus, sondern in die Wildnis, da, wo sie geboren wurden und aufgewachsen sind. Eine Meise zu haben ist also nicht erlaubt; nur in sehr seltenen Ausnahmefällen gibt es Wildvögel, deren Besitzer eine Genehmigung haben. Diese Tiere erkennt man dann aber an ihrem Ring am Vogelbein.