"Da hat sich sofort etwas verändert" Happy End! Mimi Fiedler hat heimlich geheiratet

In Anlehnung an Mimi Fiedlers kroatische Wurzeln trug sie ein schwarzes Kleid mit pinkem Rosenprint von Susie Caves Londoner Label The Vampire's Wife. "Ich habe lange nach einem Kleid gesucht, das ein bisschen aussehen sollte wie eine kroatische Tracht. Auch meine Oma trug oft Tücher oder Schürzen mit Rosen drauf und dieses Kleid hat mich sehr an sie erinnert", erzählt sie.