Wie haben Sie die Entwicklung von Manuel Neuer verfolgt, der nach mehreren Mittelfußbrüchen nun wieder ganz der Alte ist?

Es freut mich unheimlich, dass sich Manuel Neuer wieder so zurückgekämpft hat. Nichts anderes habe ich aber von ihm erwartet. Er hat einfach die mentale und charakterliche Stärke, um so etwas durchzustehen – und hatte die optimale Betreuung. Deshalb war mir klar, dass er seine alte Form wieder erreichen wird.

Klaus Eder über Manuel Neuer

Wie lange kann er die noch halten? Er ist jetzt 34.

Neuer erinnert mich ein bisschen an Sepp Maier. Als Walter Junghans damals zum FC Bayern kam, hat der Sepp gesagt: "Solange ich hier und fit bin, wird aus dem Junghans, der Althans." (lacht) Daran muss ich immer denken, wenn es darum geht, wer Neuer mal ablösen könnte. Hätte Sepp Maier diesen schweren Unfall nicht gehabt, hätte er uns bestimmt noch einige Jahre mit seinen Taten und Späßen beglückt.

Trauen Sie das Neuer ebenfalls zu? Er würde seinen Vertrag gerne bis 2025 verlängern.

Wenn er von massiven Verletzungen verschont bleibt, auf jeden Fall. Er hat ja nach wie vor die Reaktionen und das Auge, ist einfach ein perfekter Torhüter. Physisch würde er es locker schaffen, auch mit 40 noch im Tor zu stehen.

Was sind die schönsten Erinnerungen an Ihre 30 Jahre beim DFB?

Die "Italia Novanta" 1990 war eines der Highlights. Alleine schon die Konstellation mit Sepp Maier und Franz Beckenbauer. Ich war damals noch ganz jung, 1988 zum DFB gekommen. Und auch 2014. Dass wir in Brasilien Weltmeister geworden sind, war natürlich das Tüpfelchen auf dem i. Aber unser Campo Bahia, das war ein Traum. Es wollte ja gar keiner mehr nach Hause fahren.

Mit Ihrem Karriere-Abschluss bei der WM 2018 klappte es leider nicht.

2018 war ein Seuchenjahr für mich. Erst habe ich mir beim Skifahren eine Beckenring-Fraktur zugezogen. Dann musste ich vor der WM an der Wirbelsäule operiert werden. Nur in Alibi-Funktion mitfahren, wollte ich nicht. Es hat mir dann schon gereicht, von zu Hause mitzuleiden, so wie das Ganze gelaufen ist. Mit 67 muss man nicht mehr auf dem Platz rumhoppeln. Das sollen jetzt die Jungen machen. Der Gesundheit ist alles andere unterzuordnen. Genauso wie nun, wo es erst mal darum geht, dass wir diese Krise gesund überstehen.

